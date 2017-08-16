أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار محتمل مع كوريا الشمالية التي تراجعت عن تنفيذ خطتها بإطلاق صواريخ قرب جزيرة غوام الأميركية.



وقال تيلرسون: «لا نزال مهتمين بالسعي إلى طريق تقود الى الحوار، لكن هذا الامر رهن به» في إشارة الى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.



وأعلن الزعيم الكوري الشمالي امس انه جمد تنفيذ خطة اطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من غوام، الا انه حذر من انه سيقدم على هذه الخطوة الاستفزازية ردا على اي «عمل متهور» جديد لواشنطن.



وأضاف تيلرسون ردا على سؤال للصحافيين بعدما عرض التقرير السنوي للولايات المتحدة حول الحرية الدينية في العالم «لا جواب لدي على قراراته حتى الآن».



وسبق أن أكد الوزير استعداد الادارة الاميركية للتفاوض مع بيونغ يانغ شرط ان تتخلى عن طموحاتها النووية.