

لافتات مثيرة للجدل في أحد الفنادق تتسبب بأزمة بين سويسرا وإسرائيل، بعدما دعا فندق سويسري نزلائه اليهود إلى الاستحمام قبل استخدام بركة السباحة.

واثار الخبر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقعي فيسبوك و تويتر حيث نشر بعضهم تعليقات يعربون فيها عن استيائهم من هذا التصرف.

اللافتة التي علقت عند مدخل بركة السباحة كتب عليها( الى ضيوفنا اليهود من الرجال والنساء والأطفال، الرجاء الاستحمام قبل السباحة ، و في حال خالفتم الارشادات سنكون مضطرين الى منعكم من استخدام بركة السباحة)

كما علقت لافتة اخرى في المطبخ كتب عليها نطلب من الضيوف اليهود استخدام الثلاجة في أوقات معينة وتشرح اللافتة بأنها تأمل بأن يفهم النزلاء بأن الموظفين لا يرغبون التعرض للإزعاج طوال الوقت.

ووجهت اسرائيل اتهامات لفندق بارادايز في منتجع آروزا في شرق سويسرا بمعاداة السامية إذ اتصل السفير الاسرائيلي في سويسرا بادارة الفندق ليطلب