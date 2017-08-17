أصبحت تغريدة نشرها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في أعقاب مسيرة أنصار تفوق العرق الأبيض التي تحولت لأعمال عنف في ولاية فرجينيا قبل أيام قليلة هي الرسالة الأكثر حصدا لعلامات الإعجاب في تاريخ موقع «تويتر».

وكتب أوباما مغردا: «لا يولد أحد يكره شخصا آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه»، مقتبسا عن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا الذي وصفه أوباما بأنه «بطله الشخصي».

وحصدت رسالة الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، وهو أول رئيس أسمر البشرة في أميركا، نحو 3 ملايين علامة إعجاب، لتصبح الأكثر في حصد علامات الإعجاب في تاريخ تويتر، حسب البيانات الرسمية للموقع.

وتمت إعادة نشر التغريدة أكثر من 1.2مليون مرة.



ونشر أوباما التغريدة بعد مقتل هيتر هاير 32 عاما التي كانت ضمن محتجين مناهضين لمسيرة القوميين البيض في مدينة شارلوتسفيل عندما اندفع سائق بسيارته ليدهس المحتجين.

وأرفق أوباما بالرسالة صورة له وهو يحيي عددا من الأطفال الصغار ينظرون إليه من نافذة.