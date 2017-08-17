قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تعول على عدم انتهاك واشنطن لالتزاماتها المرتبطة باتفاقية البرنامج النووي الإيراني، وعدم انسحاب طهران منها.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس الاول، حول إمكانية انسحاب طهران «خلال ساعات» من الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

ووصف لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البوليفي فيرناندو أواناكوني في موسكو، امس، العقوبات الأميركية ضد طهران بأنها «غير مسؤولة»، محذرا من أنها «قد تقوض توازن القوى في المنطقة».



وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي تدابير أحادية الجانب ستكون «غير قانونية».

كما دعا الى ضرورة التوقف عن القيام بممارسات «استفزازية» بحق طهران، لافتا الى «ان الحديث لا يدور حول مصالح قومية ضيقة لدولة بحد عينها بل يتعلق بمصير إقليم مترامي الأطراف نعمل من أجل جعله خاليا من الأسلحة النووية».