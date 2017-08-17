أعلنت محافظة الأنبار العراقية ان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ومبعوث الرئاسة الأميركية برت ماكغورك زارا منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية.

ونشر السبهان في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة له برفقة المبعوث الأميركي ومسؤولين عراقيين بالمنفذ الحدودي، وغرد قائلا: «من عراق الأخوة والمحبة منفذ عرعر العراقي».

وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي ان «الهدف من الزيارة الاطلاع على واقع منفذ عرعر الحدودي وآلية العمل به، فضلا عن آلية استقبال الحجاج واستعداد المنفذ ليكون تجاريا امام البضائع بين الرياض وبغداد».

من جهته، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سعد الحديثي أن هناك مساعي بين بغداد والرياض أيضا لإعادة افتتاح معبر الجميمة في محافظة المثنى جنوبي العراق.

على صعيد آخر، نفت المملكة العربية السعودية الأنباء المتداولة بشأن طلبها وساطة للتقارب مع ايران، مؤكدة انها لم تطلب أي وساطة من احد بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله «إن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار من الصحة جملة وتفصيلا».



وأكد المصدر ذاته تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى.