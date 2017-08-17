كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، امس، عن فضيحة مدوية تتمثل بيع الأطفال اليهود «مواليد جدد» من إسرائيل إلى الولايات المتحدة عبر شبكة يهودية يترأسها حاخام يدعى حاييم أهارون يوسفي.

وقالت الصحيفة: إن مراحل بيع المواليد تبدأ باختيار بعض اليهوديات اللواتي يعانين من مشاكل نفسية وعائلية، ليتم تقديم الدعم لهن واحتضانهن، وترتيب سفرهن إلى الولايات المتحدة، وبقائهن هناك حتى الولادة، وبيع الطفل لعائلة من اليهود المتدينين مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت أن صفقات بيع المواليد تنص على أن أم الطفل تحصل على مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف دولار مقابل بيع مولودها، في حين يحصل هو على نفس المبلغ أو أكثر، مشيرة إلى أن يوسفي يمتلك قائمة بأسماء العائلات اليهودية بأمريكا التي تسعى للحصول على طفل بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أن يوسفي المتورط في الفضيحة له سجل جنائي بشرطة الاحتلال الإسرائيلية التي حققت معه في قضايا أخرى، ووجهت له لوائح اتهام تتعلق بتزوير وثائق وتوزيع حبوب الرغبة الجنسية على متدينين شباب، وثبت أنه شارك في بيع العشرات من الأطفال ليهوديات متدينات من إسرائيل في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، تسببت لافتات في أحد الفنادق بسويسرا في أزمة مع إسرائيل، بعدما دعا فندق سويسري نزلاءه اليهود إلى الاستحمام قبل استخدام حمام السباحة بحسب ما نقله موقع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي.

ووجهت إسرائيل اتهامات للفندق الكائن بمنتجع «آروزا» شرق سويسرا بمعاداة السامية، إذ اتصل السفير الإسرائيلي في سويسرا بإدارة الفندق ليطلب إزالة ما اعتبره لافتات عنصرية ضد اليهود فيما وصفت تسيبي هوتوفيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي الحادثة بأنها «تصرف معاد للسامية من النوع القبيح».

ووفقا لموقع «جيروزاليم بوست» صرحت مديرة الفندق روث تومان التي وقعت على اللافتات لصحيفة سويسرية حول سبب تعليق هذه اللافتات: «إن الفندق يشغله حاليا الكثير من الزبائن اليهود، وقد اشتكى بعض النزلاء اليهود من آخرين بأنهم لم يستحموا قبل استخدام حمام السباحة، فقمنا بكتابة اللافتات بهذه الطريقة».