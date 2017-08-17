كشف الجنرال ديفيد جولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأميركية عن تطويرات في غرفة العمليات بقاعدة العديد في قطر، حيث تعرض شاشات عملاقة تغطي الجدران تطورات الحروب الجوية التي تخوضها الولايات المتحدة في العراق وسورية وأفغانستان في آن واحد لتجعل من هذه الغرفة «أعجوبة تقنية» في قلب كبرى الحملات العسكرية الأميركية.

وقال جولدفين الذي يزور قاعدة العديد الجوية هذا الأسبوع مع هيذر ويلسون وزيرة القوات الجوية «هي أحدث ما تم التوصل إليه لكنها بطيئة جدا بالنسبة للمستقبل».



وأضاف: «هنا يأتي دور الابتكار في سد الفجوة.



إذ يشهد مركز العمليات بالقاعدة سلسلة من عمليات التحديث لنظم الكمبيوتر شديدة السرية لتغيير الأسلوب الذي يدير به مخططو الحروب أعمالهم هنا».