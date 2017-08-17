عدن ـ إياد أحمد

تصدت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن لهجمات ومحاولات تسلل وإطلاق مقذوفات قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح قرب جازان ونجران السعوديتين.



وقالت مصادر عسكرية: «ان معارك عنيفة تجددت قرب قطاعي جازان ونجران، وتركزت المواجهات في محيط قرية القرن السعودية ومركز سقام الحدودي».



وأوضحت المصادر «ان وحدات من قوات التحالف شكلت قوى راجلة لتنفيذ كمين عسكري وبمساندة من المدفعيات تمكن من استهداف منصات القذائف وعناصر الميليشيات بحسب الإحداثيات التي رصدتها الأجهزة التقنية»، لافتة إلى نجاح الخطة العسكرية ومصرع عدد من عناصر الميليشيات وتدمير خطوط الإمداد ومنصات القذائف التي كانت تساندهم من الخلف، وتزامن ذلك مع غارات جوية لطيران التحالف استهدفت مراكز للانقلابيين في رازح ومنبه والظاهر بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، واستهدف الطيران أيضا تعزيزات للميليشيات في جبهتي ميدي وحرض شمال محافظة حجة.



وفي غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية عن عمليات هجومية كبيرة تستعد قوات النخبة في الجيش الوطني لتنفيذها لاقتحام والسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بإسناد من قوات وطيران التحالف، في إطار التحضيرات الحاسمة لاقتحام مدينة صعدة مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.



وفي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، دكت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عدة مواقع للميليشيات في مديرية صرواح غرب المحافظة، بالتزامن مع غارات عنيفة لطيران التحالف العربي.



وقالت مصادر ميدانية: ان قوات الشرعية استهدفت مواقع للميليشيات في المشجح والحماجرة بصرواح فيما قصفت طائرات التحالف العربي عدة مواقع يتمركز فيها عناصر المليشيات في منطقة المحاجرة وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.