ارتدت السياسية الأسترالية بولين هانسون زعيمة حزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف، امس، النقاب في جلسة لمجلس الشيوخ لدعم حملة حزبها لحظر ارتدائه بأنحاء البلاد، وهو ما أثار استهجان عدد من المشرعين.

وخلعت هانسون، المعروفة بأفكارها المناهضة للإسلام، النقاب بعد حوالي 20 دقيقة من دخولها للبرلمان، وأشارت في كلمة لها إلى ضرورة ألا يكون مثل هذا اللباس مناسبا للبرلمان الأسترالي.



وقالت هانسون إنها سعيدة جدا بعد خلع النقاب الذي ارتدته للتأكيد على عدم ملاءمته للبرلمان، مشيرة إلى أنها ستواصل حملاتها من أجل منعه في عموم أستراليا.