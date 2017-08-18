دهس سائق عمدا امس الخميس حشدا في الشارع الذي يرتاده اكبر عدد من السياح في شمال شرق اسبانيا ما أدى الى مقتل 14 شخصا وجرح حوالى مائة آخرين وسادت حالة من الفوضى والهلع بين المارة فيما لاذ السائق بالفرار ، في عملية تبناها "داعش" في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له.



وقالت الحكومة الكتالونية في بيان صباح اليوم بحسب سي ان ان : جنسيات الضحايا هم من " إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والارجنتين وفنزويلا وبلجيكا والبيرو ورومانيا وايرلندا وكوبا واليونان ومقدونيا وبريطانيا والنمسا وباكستان وتايوان وكندا والايكوادور وامريكا والفلبين وتركيا والصين والكويت"



وبعد ساعات قليلة بعيد منتصف ليل الجمعة، نفذت شرطة كاتالونيا عملية أمنية أحبطت خلالها اعتداء مماثلا في كامبريلس على بعد 120 كلم بجنوب غرب برشلونة، وقتلت خمسة ركاب في السيارة التي كانت تحاول تنفيذ الاعتداء.

وأعلن مسؤول الشؤون الداخلية في حكومة كاتالونيا جواكيم فورن ان الهجوم أسفر عن سقوط 14 قتيلا واكثر من مائة جريح.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى أن بين المصابين في هجوم برشلونة 26 فرنسيا، 11 منهم في حالة حرجة.

وصرّح وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز ان بين القتلى بلجيكية.



وفي وقت لاحق بعد منتصف ليل الجمعة بدقائق دهست سيارة اودي ايه-3 عددًا من المشاة على شاطئ كامبريلس في منتجع سياحي، على بعد 120 كلم جنوب غرب برشلونة. وتواجه ركاب السيارة مع دورية لشرطة كاتالونيا الإقليمية ووقعت عملية إطلاق نار. وقتل فورا أربعة أشخاص يشتبه بأنهم "إرهابيون" كانوا في السيارة. أما الخامس فتوفي بعد دقائق متأثرا بجروحه.

وأشار متحدث باسم شرطة كاتالونيا الى أن بعض الارهابيين الذين قتلوا في العملية الأمنية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وأفادت الشرطة عن جرح ستة مدنيين في عملية الدهس الثانية، من بينهم اثنان جروحهما خطرة. وقالت ادارة الاسعاف ان أحد الجرحى في حالة حرجة، فيما أصيب شرطي بجروح طفيفة.



وذكرت الشرطة على حسابها على تويتر ان هذا الهجوم مرتبط باعتداء برشلونة.



وتبنى "داعش" الاعتداء الأول وأشار في بيان إلى أن "منفذي هجوم برشلونة مقاتلون ينتمون الى تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفا أن منفذي "هجوم برشلونة هم من جنود الدولة الاسلامية ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف" ضد الجهاديين في سوريا والعراق.

ولا يزال منفذ الهجوم الأول سائق الحافلة فارا صباح حتى الجمعة. وقال شاهد عيان إنه رأى "شابا في العشرينات، وجهه ضعيف".

وأعلنت شرطة كاتالونيا الإقليمية إنها أوقفت مشبوهين، احدهما إسباني والثاني مغربي. وولد الاسباني في جيب مليلية الاسباني في المغرب، وأوقف على بعد مئتي كلم جنوب برشلونة في منزل انفجرت فيه عبوة ناسفة الليلة الماضية بينما كانت قيد الاعداد، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح.



وقال متحدث باسم الشرطة ان المحققين يرون ان هذا الانفجار مرتبط باعتداء برشلونة، مضيفا "نعتقد أنهم (سكان المنزل) كانوا يحضرون عبوة ناسفة".



وأشار الى أن المشتبه به الثاني مغربي يُدعى إدريس اوكبير، وقد أوقف في ريبول على بعد نحو مائة كلم شمال برشلونة، لارتباطه بالحافلة المستخدمة في الاعتداء الأول.



ولم يكن للمشتبه بهما الإثنين أي سوابق قضائية، فيما لم تعط الشرطة أي معلومة عن الركاب الخمسة الذين قتلوا على متن السيارة في كامبريلس.



هذا وأغلقت محطات قطارات الانفاق وسكك الحديد لساعات، وطلبت السلطات من المواطنين الابتعاد عن منطقة الاعتداء والبقاء في منازلهم وتجنّب التنقل غير الضروري.



واحتجزت الشرطة الناجين من الاعتداء في المحلات التجارية والمطاعم القريبة من لارامبلا، قبل أن تسمح لهم بالخروج في ساعة متأخرة من الليل.



وقال رئيس الحكومة ماريانو راخوي في تغريدة على حسابه على تويتر إنه على تواصل مع السلطات المحلية، والأولوية هي لمساعدة الضحايا وتسهيل عمل قوات الأمن.

ودان القصر الملكي الاسباني الاعتداء، وقال "لن يرهبونا. كل اسبانيا في برشلونة. لارامبلا سيعود من جديد الى الجميع".



مصدر قضائي إسباني يرجح تورط خلية من 8 أشخاص في عمليتي الدهس ببرشلونة



رجح مصدر قضائي في محكمة كاتالونيا تورط خلية من 8 أشخاص في عمليتي الدهس في برشلونة، مشيرا إلى أن الخلية كانت تخطط لهجمات بعبوات الغاز.

وقال وزير داخلية إقليم كاتالونيا يواخيم فورن - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة - إن الهجومين اللذين تعرضت لهما مدينة برشلونة متصلان، مضيفا أن مهاجمي كامبرليس جنوب برشلونة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة تبين لاحقا أنها مزيفة.

وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت مشتبها به ثالثا، إلا أن منفذ عملية الدهس في برشلونة مازال طليقا بعدما هرب سيرا على الأقدام .

قي سياق متصل، أعادت الشرطة الإسبانية فتح شارع لارامبلا الذي تعرض للهجوم وسط برشلونة.

سفارة الكويت في إسبانيا تدعو السياح الكويتيين لتوخي الحذر بعد العمل الارهابي في برشلونة

دعت سفارتنا في اسبانيا المواطنين الكويتيين المتواجدين في اسبانيا إلى توخي الحيطة والابتعاد عن الأماكن والساحات المكتظة وذلك عقب حادث الدهس الجماعي الارهابي الذي وقع في قلب مدينة (برشلونة) في شمال شرق اسبانيا اليوم الخميس.

وناشد سفيرنا لدى اسبانيا د.سليمان الحربي في تصريح الموطنين الكويتيين المتواجدين في (برشلونة) في هذه اللحظات الابتعاد عن منطقة الحادث قدر الإمكان بتعليمات السلطات المحلية.

وأضاف انه وبناء على توجيهات الوزارة فقد تم ارسال دبلوماسيا إلى مدينة (برشلونة) للتواجد عن قرب وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من المواطنين الكويتيين في حين تتم متابعة متابعة التطورات بشكل وثيق مع السلطات الاسبانية المعنية للتاكد من سلامة المواطنين الكويتيين.

ودعا السفير الحربي من يحتاج الى المساعدة من المواطنين الكويتيين في اسبانيا الاتصال على هواتف الطوارىء وهي (0034971777677+) و(34913869666+).