أطلقت إسبانيا عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب امس بعدما قاد سائق يشتبه في أنه متطرف سيارة «ڤان» ودهس بها حشودا في برشلونة بإقليم كاتالونيا، فقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصاب أكثر من 130 آخرين قبل أن يلوذ بالفرار فيما تعتقد الشرطة أنه واحد من عدة هجمات مزمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي وقع في شارع لاس رامبلاس أشهر شوارع برشلونة بينما كان مكتظا بالسائحين.

وبينما تعقبت قوات الأمن سائق السيارة «الڤان»، الذي شوهد وهو يفر على قدميه، حيث اعتقل 4 أشخاص في أماكن أخرى من كاتالونيا بينهم ٣ مغاربة والرابع أسباني، قالت الشرطة إنها قتلت 5 مهاجمين في بلدة كامبريلس إلى الجنوب من برشلونة خلال عملية لإحباط هجوم إرهابي باستخدام أحزمة ناسفة تبين فيما بعد انها مزيفة.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مصادر قريبة من التحقيقات، بأن سائق الشاحنة المشتبه في ارتكابه هجوم الدهس الإرهابي في برشلونة، يدعى موسى أوكابير ويبلغ من العمر17 أو 18 عاما.

من جهه اخرى، نقلت صحيفة «ال بايس» عن مصادر بالشرطة الإسبانية قولها إن المدبر المزعوم لهجوم الدهس الإرهابي في برشلونة، لقي حتفه بطلق ناري في وقت مبكر امس مع إرهابيين اخرين في كامبريلس.

وأصيب بضعة مدنيين وشرطي واحد في كامبريلس عندما دهسهم المهاجمون بسيارة قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص وتشرف على عملية تفجير للمواد الناسفة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجلين أحدهما مغربي يدعى ادريس اوكابير والآخر إسباني من جيب مليلية لكن أيا منهما لم يكن سائق السيارة «الڤان»، مشددة على أن الوضع في كامبريلس بات تحت السيطرة، مشيرة الى ان «مؤامرة كامبريلس لها علاقة بهجوم برشلونة».

ونقلت وسائل إعلام اسبانية عن محققين قولهم إن الهجومين لهما صلة بخلية إرهابية واحدة تضم 12 شخصا.

وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية الكاتالونية في تصريح لإذاعة (راك 1) المحلية قوات الأمن تبحث عن موسى أوكابير (17 عاما) الشقيق الأصغر للمعتقل الأول الذي يشتبه في ضلوعه في تنفيذ عملية الدهس في برشلونة.

وقالت خدمات الطوارئ في كاتالونيا، امس، إن عدد القتلى في الهجومين اللذين شهدهما الإقليم مساء امس الأول، ارتفع إلى 14 بعد أن توفيت امرأة أصيبت في بلدة كامبريلس. وقبل أن تدهس السيارة «الڤان» الحشود في شارع لاس رامبلاس ببرشلونة، قالت الشرطة إن شخصا واحدا على الأقل قتل وجرح 7 آخرون في انفجار بمنزل في بلدة أخرى في ألكانار على بعد 200 كلم الى الجنوب من برشلونة. وذكر مصدر في الشرطة أن سكان المنزل كانوا يعدون متفجرات.

وقال جوسيب لويس ترابيرو من شرطة كاتالونيا للصحافيين «نشتبه في انهم (سكان المنزل) كانوا يجهزون عبوة ناسفة»، لافتا الى توقيف إسباني على خلفية هذا الحادث.وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بخلية إرهابية كان أعضاؤها يستعدون لارتكاب سلسلة من ثلاثة تفجيرات في (كاتالونيا)، وذلك عبر تفخيخ 3 شاحنات صغيرة استأجرها ادريس أوكابير فيما يتواصل البحث عن الشاحنة الثالثة.

ويرى المحققون ان حادث الانفجار العرضي الذي وقع في مبنى كانت الخلية تتخذ فيه إحدى الشقق مقرا لها في بلدة (ألكانار) أفشل مخططاتها ودفعها إلى التسرع وارتكاب عمليتي الدهس اللتين هزتا إقليم (كاتالونيا) وإسبانيا برمتها.

هذا، وينتمي ضحايا برشلونة وكامبريلس الى 34 جنسية على الاقل، حيث اعلنت وكالة الحماية المدنية الإسبانية قائمة بأسماء ضحايا هجمات الدهس الأخيرة من قتلى ومصابين، وهؤلاء من دول: ألمانيا والجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والمغرب وكندا والصين وكولومبيا ورومانيا وڤنزويلا وكوبا والإكوادور ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة والفلبين وفرنسا وبريطانيا واليونان وهولندا وتايوان وهندوراس والمجر وإيرلندا وإيطاليا والكويت ومقدونيا وموريتانيا وباكستان وبيرو وجمهورية الدومينيكان وتركيا.

وعرف من القتلى خلال نهار امس، إيطاليان وبلجيكي وجرح 26 فرنسيا بينهم 11 حالتهم خطرة، و3 هولنديين و3 يونانيين، بحسب ما اكده مسؤولون من تلك الدول.

إلى ذلك، وقفت إسبانيا، امس، دقيقة صمت حدادا على ضحايا الهجومين الإرهابيين.

ووقف العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي وأعضاء في الحكومة الإسبانية وحكومة (كاتالونيا) الإقليمية وممثلون عن جميع الأحزاب السياسية في إسبانيا وآلاف المواطنين دقيقة صمت في ساحة (كاتالونيا) المركزية في برشلونة، فيما صفق الحضور لمدة تجاوزت الدقيقتين على وقع هتاف «لا نشعر بالخوف».

كذلك وقف دقيقة صمت عدد كبير من مسؤولي البلديات والمؤسسات الحكومية في شتى أنحاء البلاد تكريما لضحايا أكبر اعتداء إرهابي تشهده إسبانيا منذ التفجيرات التي وقعت بالعاصمة مدريد في عام 2004.

هذا وقد أثار الاعتداءان سلسلة من الإدانات من مختلف دول العالم. فقد اكدت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا التي ضربتها عدة اعتداءات في الأشهر الأخيرة انها «متضامنة مع اسبانيا ضد الإرهاب»، بعد اعتداء برشلونة.

وقالت في تغريدة على تويتر «افكارنا مع ضحايا الاعتداء المروع الذي وقع في برشلونة»، مؤكدة ان «المملكة المتحدة متضامنة مع اسبانيا ضد الإرهاب».

وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على «تويتر» ان «الولايات المتحدة تدين الاعتداء الإرهابي في برشلونة في اسبانيا وستفعل كل ما هو ضروري لمساعدتها». واضاف «كونوا شجعانا واقوياء نحن نحبكم!».

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مكافحة عالمية «لقوى الإرهاب». وقال بوتين في رسالة تعزية وجهها الى ملك اسبانيا فيليبي السادس: ان «ما حدث يؤكد مرة جديدة ضرورة القيام بتوحيد حقيقي لجهود كل الأسرة العالمية في مكافحة كل قوى الإرهاب بلا هوادة».

الأمير يعزي ملك إسبانيا بضحايا الحادث

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث الدهس الجماعي المتعمد الذي وقع وسط مدينة برشلونة الاسبانية عاصمة إقليم كتالونيا والذي اسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة اشكاله وصوره ووقوفها الى جانب البلد الصديق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية وللحفاظ على امنه واستقراره معربا سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا هذا الحادث الارهابي الآثم راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا ضمنها سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث الدهس الجماعي المتعمد الذي وقع وسط مدينة برشلونة الاسبانية والذي اسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.



الغانم يُعزي نظيريه في إسبانيا بضحايا حادث الدهس الجماعي



كونا: بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى كل من رئيسة مجلس النواب في مملكة إسبانيا آنا باستور ورئيس مجلس الشيوخ بيو غارسيا إسكوديرو ماركويز أعرب فيهما عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا حادث الدهس الجماعي المتعمد الذي وقع وسط مدينة برشلونة الإسبانية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



وأكد الغانم دعمه وتأييده للاجراءات التي تتخذها إسبانيا لمواجهة الإرهاب وحفظ أمن وسلامة مواطنيها، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بكل المستويات لمحاربة آفة الإرهاب.



وعبر عن خالص تعازيه بضحايا الحادث الإرهابي، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.



الكويت تدين حادث الدهس الإرهابي في برشلونة



أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين للحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة في مملكة اسبانيا الصديقة اول من امس وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكد المصدر وقوف الكويت الى جانب اسبانيا وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها مشددا على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة الى حكومة وشعب اسبانيا وإلى اسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

البابا: العنف الأعمى «إهانة كبيرة جداً» للرب

الفاتيكان ـ د.ب.أ: ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس في أعقاب الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في اسبانيا ان قتل البشر دون تمييز يمثل «إهانة كبيرة جدا للرب».

وقال الفاتيكان «يدين البابا مجددا العنف الاعمى الذي يمثل إهانة كبيرة جدا للرب.

ونواصل صلواتنا لكي يساعدنا على العمل بإصرار من أجل السلام والانسجام في العالم».

ونقلت الرسالة في برقية تعزية لرئيس أساقفة برشلونة الكاردينال خوان خوسيه أوميلا.



سفيرنا في إسبانيا لـ «الأنباء»: تسجيل حالتين لمواطنين الأولى إغماء بسيطة والأخرى ارتفاع نسبة السكر

لا ضحايا كويتيين في برشلونة وكامبريلس

محمد هلال الخالدي



تعقيبا على إعلان السلطات الإسبانية قائمة من 34 دولة ينتمي إليها ضحايا الدهس الإرهابي في برشلونة تضمنت الكويت، أكد سفيرنا لدى إسبانيا د.سليمان الحربي في اتصال هاتفي مع «الأنباء» عدم وجود اي ضحايا كويتيين في الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في برشلونة وكامبريلس الإسبانية، مضيفا اننا نعتمد المعلومات من المصادر الاسبانية الرسمية والتي أكدت حسب إدارة الطوارئ فيها عدم وجود اي كويتيين بين القتلى والمصابين.



وأضاف الحربي انه زيادة في الحرص فقد قمنا بإرسال فريق متابعة ميداني من قبل السفارة للاطمئنان على المواطنين الكويتيين، ولم تسجل هذه الفرق الميدانية التي حضرت لمواقع الحدث وجود أي كويتيين بين الضحايا.



وأكد الحربي ان السفارة قامت بدورها تجاه السياح الكويتيين، حيث تم إجلاء جميع الموجودين هناك وتوفير السكن والمواصلات والوجبات الغذائية لهم على نفقة الحكومة الكويتية، مشيرا الى انه تلقى متابعة واهتماما من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وكذلك من قبل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، موضحا ان هناك «حالتين مرضيتين» لمواطنين كويتيين، الأولى حالة إغماء بسيطة والأخرى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهما حالتان مرضيتان عاديتان تم التعامل معهما بشكل جيد وتلقيا العلاج المناسب في نفس الوقت.



وشدد في هذا الخصوص على أنه لا يتم الاعتماد على بيانات إدارة الطوارئ فحسب بل يقوم الفريق الديبلوماسي الكويتي في برشلونة بعملية مسح ميداني في معظم المستشفيات ولم يتضح حتى اللحظة وجود أي مواطن كويتي بين الضحايا.



وشكر السفير الحربي دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديمها الدعم والمساعدة لفريق العمل الكويتي عبر قنصلها العام في برشلونة والسفيرة د.حصة العتيبة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لفتح مكتب في القنصلية العامة الإماراتية في برشلونة لمتابعة التطورات وتسهيل الإجراءات واستقبال السياح الكويتيين والاستجابة لاحتياجاتهم.

سفارة الكويت في إسبانيا تدعو السياح الكويتيين لتوخي الحذر بعد العمل الارهابي في برشلونة

دعت سفارتنا في اسبانيا المواطنين الكويتيين المتواجدين في اسبانيا إلى توخي الحيطة والابتعاد عن الأماكن والساحات المكتظة وذلك عقب حادث الدهس الجماعي الارهابي الذي وقع في قلب مدينة (برشلونة) في شمال شرق اسبانيا اليوم الخميس.

وناشد سفيرنا لدى اسبانيا د.سليمان الحربي في تصريح الموطنين الكويتيين المتواجدين في (برشلونة) في هذه اللحظات الابتعاد عن منطقة الحادث قدر الإمكان بتعليمات السلطات المحلية.

وأضاف انه وبناء على توجيهات الوزارة فقد تم ارسال دبلوماسيا إلى مدينة (برشلونة) للتواجد عن قرب وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من المواطنين الكويتيين في حين تتم متابعة متابعة التطورات بشكل وثيق مع السلطات الاسبانية المعنية للتاكد من سلامة المواطنين الكويتيين.

ودعا السفير الحربي من يحتاج الى المساعدة من المواطنين الكويتيين في اسبانيا الاتصال على هواتف الطوارىء وهي (0034971777677+) و(34913869666+).