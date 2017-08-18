عواصم - خديجة حمودة وكالات

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو، بتجميد قانون يسمح بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية لغرض الاستيطان.



وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن المحكمة جمدت مؤقتا القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مطلع العام الحالي، ويحمل اسم «التسوية».

وأضافت ان القرار يمنع تنفيذ القانون حتى صدور قرار من المحكمة بشأن الالتماس المقدم لها ضد القانون.



وتابعت: «طلبت المحكمة من الدولة تقديم ردها على الالتماس حتى منتصف أكتوبر المقبل».

على صعيد آخر، استهدف تفجير انتحاري يندر حدوثه في قطاع غزة فجر امس نقطة أمنية في مدينة رفح الحدودية مع مصر وأسفر عن مقتل عنصر أمني من حركة حماس.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في بيان انه «في ساعة مبكرة فجرا أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية لقطاع غزة فقام أحدهما بتفجير نفسه مما أدى الى مقتله وإصابة الآخر وإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهم بجروح خطيرة».



ولاحقا، أعلن مصدر طبي في مستشفى «غزة الأوروبي» جنوب غزة استشهاد عنصر الأمن نضال جمعة الجعفري (28 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في التفجير الانتحاري».



الى ذلك، أعلنت الخارجية المصرية، عن اجتماع ثلاثي يضم وزيري خارجية الأردن وفلسطين، السبت المقبل، قبيل زيارة وفد أميركي بارز للمنطقة، لبحث عملية السلام.

ويبحث الاجتماع بحسب بيان الوزارة «التشاور بين الدول الثلاث من أجل بحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى».