الرئيس الأميركي ينفي مساواته بين القوميين البيض ومناهضيهم في شارلوتسفيل

زادت المؤسسة العسكرية الأميركية من العزلة السياسية التي أصبح يواجهها الرئيس دونالد ترامب على خلفية موقفه الملتبس والمتردد من احداث العنف ولاية فيرجينيا مؤخرا.

فبعد سيل الانتقادات التي وجهها السياسيون وأعضاء الكونغرس وقطاع الأعمال لترامب، دان الجنرال جو دنفورد، رئيس أركان الجيوش الاميركية، «العنصرية والتعصب الأعمى» ليضم بذلك صوته إلى قادة عسكريين استنكروا العنف الدامي في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

وينأى الجيش بنفسه عادة عن السجالات السياسية إلا أنه سعى هذه المرة إلى وضع مسافة بينه وبين تظاهرات النازيين الجدد التي خرجت في عطلة نهاية الأسبوع كون بعض المشاركين فيها ارتدوا ملابس عسكرية أميركية أو أوسمة.

وقال الجنرال دنفورد للصحافيين غداة تعليقات الرئيس ترامب ألقى فيها اللوم على الطرفين في احداث فيرجينيا: «يمكنني أن أقول لكم بشكل مطلق ولا لبس فيه إنه لا مكان للعنصرية والتعصب الأعمى في الجيش الأميركي أو الولايات المتحدة ككل».

وأضاف أن القادة العسكريين «تحدثوا مباشرة للقوات وإلى الشعب الأميركي (...) لتوضيح أن أي نوع من العنصرية والتعصب لن يكون لهما مكان (...) ولتذكير الشعب الأميركي بالقيم التي ندافع عنها في جيش الولايات المتحدة والتي تعكس ما أعتقد أنها قيم الولايات المتحدة».

وعلق قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية، إضافة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس، على الحادثة خلال الأيام الأخيرة.

وأصدر الاميرال جون ريتشاردسون، قائد القوات البحرية، بيانا وصف فيه أحداث شارلوتسفيل بأنها «مخجلة»، مضيفا «البحرية ستتصدى على الدوام لعدم التسامح والكراهية».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إنه لا يوجد في أميركا مكان للكراهية والعنف اللذين شهدتهما مدينة تشارلوتسفيل.

جاء ذلك فيما شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة المدينة احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها السبت الماضي.

وحمل المتظاهرون المناهضون للعنصرية، شموعا بأيديهم، تعبيرا عن رفضهم للممارسات التي قام بها أعضاء الجماعات العنصرية البيضاء واليمينية المتطرفة، بينها «كوكلكس كلان» و«النازيون الجدد»، في شارلوتسفيل.



كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للعنف والعنصرية والتمييز.

في غضون ذلك، انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعلام واتهمه بأنه اساء تفسير التصريحات التي ادلى بها بشأن أحداث العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل.

وكتب ترامب على تويتر: «الناس يكتشفون (مرة أخرى) درجة انعدام النزاهة في الاخبار المزيفة.



لقد أساءوا بالكامل تفسير ما قلته بشأن الكراهية والتعصب الخ. عيب!».

وانتقد ترامب كذلك السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور جيف فليك من الحزب الجمهوري اللذين هاجماه بسبب عدم ادانته العنف في فيرجينيا.