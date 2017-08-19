أعلنت الشرطة الفنلندية امس إصابة عدة أشخاص طعنا في مدينة توركو جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى اطلاق النار على مشتبه به وتوقيفه، كما تبحث الشرطة عن «مشتبه بهم محتملين» آخرين.

وكتبت الشرطة على «تويتر» أن «الشرطة أطلقت النار على ساقي شخص يشتبه بأنه منفذ الجريمة وتم توقيفه.. وننصح الناس بتجنب وسط توركو».

ولم تؤكد الشرطة عدد الضحايا. الا ان الحصيلة الأولية اشارت الى قتل واحد واصابة 8 آخرين بينهم طفل.

وذكر تلفزيون «يلي» العام ان الشرطة اغلقت وسط توركو، وأن شهود عيان قالوا انهم شاهدوا اشخاصا ممددين على الأرض في منطقة مزدحمة من المدينة.

وأغلقت المتاجر ابوابها. وكتب رئيس الوزراء يوها سيبيلا على «تويتر» قبل اجتماع للحكومة «الحكومة تتابع الوضع في توركو عن كثب، والشرطة تجري عملية».

وذكر تلفزيون «ام تي في3» ان الشرطة رفعت مستوى الأمن في مطار هلسنكي وفي محطات القطارات.