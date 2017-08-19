مصدر أمني عراقي: «داعش» يعدم عائلة ضابط بشرطة كركوك

اكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الاستفتاء المزمع اجراؤه في 25 سبتمبر القادم لن يؤثر سلبا على الحرب ضد ما يسمى تنظيم «داعش» اذ سيواصل الإقليم التنسيق مع قوات التحالف والحكومة العراقية بهذا الصدد.

جاء ذلك في لقاء عقده بارزاني مساء امس الأول مع قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له.

وأوضحت رئاسة اقليم كردستان في بيان ان بارزاني شدد على ان القيادة السياسية في كردستان تتفهم الملاحظات والقلق الأميركي حيال الاستفتاء مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تفهم واشنطن قلق وقرار وارادة الشعب الكردستاني.

وأشارت الى ان قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية سلط الضوء اثناء اللقاء على التطورات السياسية في المنطقة وتغير موازين القوى واستعرض بتفصيل الاستراتيجية العسكرية والسياسية الأميركية ازاء منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في المرحلة الحالية والمستقبلية.

وبحث الجانبان الحرب ضد «داعش» في العراق وسورية اذ ثمن الجنرال الأميركي دور قوات البيشمركة الكردية في هزيمة «داعش» قائلا ان «التحالف توصل الى نتيجة مفادها ان الانتصارات في عملية تحرير الموصل لم تكن لتتحقق من دون التنسيق مع قوات البيشمركة وحكومة اقليم كردستان».

واعرب الجنرال فوتيل عن الأمل في ان تتوصل مباحثات وفد اقليم كردستان الى بغداد الى نتيجة تخدم الاستقرار وحل جميع الموضوعات الجوهرية بين العراق وكردستان عبر الحوار الايجابي.

في المقابل، حذر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري من أن الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان قد تكون له تداعيات تضر بمصلحة الإقليم.. وقال أن الاستفتاء سيكون له انعكاسات على دول المنطقة والوضع الإقليمي.

وأوضح مكتب الجعفري في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» امس إنه وزير الخارجية استقبل وفد إقليم كردستان العراق برئاسة روز نوري شاويس وجرى بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.. كما ناقش الجانبان مسألة الاستفتاء الذي يزعم إقليم كردستان إجراءه منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الجعفري أن الاستفتاء قد تكون له تداعيات تضر بمصلحة الإقليم وانعكاسات على دول المنطقة وعلى الوضع الإقليمي والدولي.

الى ذلك، قال مصدر امني عراقي امس، إن عناصر من تنظيم «داعش»، اقتحموا منزلا يعود لضابط في الشرطة، شمال غربي محافظة كركوك واقدموا على إعدام عائلته المكونة من 7 اشخاص.

وأوضح الملازم أول خالد النعمان إن «مسلحين من تنظيم داعش اقتحموا صباح امس منزلا في قرية الملح التابعة لناحية الدبس (كركوك) يعود لضابط في شرطة الأقضية والنواحي برتبة مقدم». مشيرا الى ان «الضابط لم يكن في المنزل ساعة اقتحامه».

واضاف النعمان ان «مسلحي داعش اعدموا باستخدام الأسلحة الخفيفة عائلة المقدم المكونة من 7 اشخاص هم زوجته واطفاله».

ولايزال تنظيم «داعش» يسيطر على جيب كبير جنوب غربي كركوك، ويضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، في حين تحكم قوات البيشمركة قبضتها على بقية أجزاء المحافظة منذ فرار قوات الجيش العراقي أمام اجتياح مسلحي «داعش» لشمالي وغربي البلاد صيف عام 2014.