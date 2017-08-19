أفادت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مصادر قريبة من التحقيقات، بأن سائق الشاحنة المشتبه فى ارتكابه هجوم الدهس الارهابي فى برشلونة، يدعى موسى أوكابير ويبلغ من العمر17/ أو 18 عاما.

وتثور شبهات حول اندفاع أوكابير بشاحنة مستأجرة ليدهس حشودا من الأشخاص في منطقة "لاس رامبلاس" وهي منطقة جذب سياحي في وسط برشلونة أمس الخميس.

وبعد ساعات من وقوع هجوم الدهس، صدمت شاحنة أخرى المشاة في منتجع كامبريلس الساحلي، مما أدى الى مقتل شخص واحد.

وتقع البلدة الكتالونية على بعد حوالي 100/ كيلومتر جنوب غرب برشلونة وربطت الشرطة بين الهجومين.

وقتلت الشرطة خمسة أشخاص يشتبه أنهم الارهابيون الذين دهسوا المشاة في بلدة كامبريلس الساحلية بإقليم كتالونيا في ساعة مبكرة من اليوم.

وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن ضحايا هجمات الدهس الأخيرة في برشلونة وكامبريلس من قتلى ومصابين ينتمون إلى 34 دولة.

والقت السلطات الاسبانية القبض على أربعة أشخاص، فيما يتعلق بالهجمات الأكثر دموية منذ مقتل أكثر من 190 شخصا فى سلسلة تفجيرات مدريد عام 2004.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ هجوم الدهس في برشلونة عبر وكالة أعماق.

وذكرت الشرطة اليوم أنها ألقت القبض على ثلاثة مواطنين مغاربة وإسباني واحد من مدينة مليلة على خلفية الهجومين، وتتراوح أعمارهم ما بين 21/و 34 عاما./ وليس لأي منهم سجل إجرامي مرتبط بالإرهاب.

وكشف رئيس شرطة كتالونيا جوسيب لويس ترابيرو عن التخطيط لتنفيذ الهجومين "منذ مدة من الوقت".