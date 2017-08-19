أفاد متحدث بأن ستيف بانون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيغادر منصبه في البيت الأبيض.

وبرز دور بانون على سبيل المثال في الأول من يونيو الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ، التي تعد أحد الأهداف البارزة في سياسة بانون.

وفي أبريل الماضي، سعى ترامب إلى تقليل تأثير بانون، عندما رفض التأكيد على أن كبير مساعديه ما زال يحظى بدعمه، عندما قال: «أنا المستشار الاستراتيجي لنفسي».

ومنذ ذلك الوقت خفت نجم بانون إلى حد ما، وتناقضت أقاويل بشأن إقالة وشيكة له. وكان تعيين بانون محل خلاف من جانب التيار الجمهوري.