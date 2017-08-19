اعلنت رئاسة الاركان التركية اليوم السبت تحييد اربعة عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني في غارة لمقاتلاتها بقضاء (باش قلعة) التابع لولاية (وان) جنوب شرق البلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان ان مقاتلاتها نفذت عملية جوية صباح اليوم ضد عناصر الحزب في (باش قلعة).



واضافت ان "الغارة استهدفت عناصر كانوا يعدون لتنفيذ عملية ارهابية في المنطقة واسفرت عن تحييد اربعة منهم".

وتستخدم السلطات التركية كلمة تحييد للدلالة على عملية قتل أو استسلام أو اعتقال.



ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها جنوب وجنوب شرق البلاد وشمال العراق ردا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر ضد المدنيين وعناصر الأمن.