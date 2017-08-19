اظهرت آخر الاحصائيات الخاصة بمشروع حصر زوار موسم (خريف صلالة 2017) اليوم السبت ارتفاعا في عدد زوار الموسم خلال الفترة من 21 يونيو الماضي الى 15 اغسطس الجاري ليصل الى 526 ألفا و874 زائرا.

واشارت الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للاحصاء والمعلومات الى انخفاض عدد زوار موسم (خريف صلالة) في الفترة من 8 الى 15أغسطس بنسبة 2ر23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وبينت ان الخليجيين بمن فيهم العمانيون استحوذوا على نسبة 9ر91 في المئة من اجمالي زوار الموسم في الفترة من 8 حتى 15أغسطس اذ بلغ عددهم 484 ألفا و49 زائرا تلاهم الزوار من الجنسيات الآسيوية الذين بلغ عددهم 28 ألفا و565 زائرا.

واوضحت الاحصاءات ان 79 ألفا و864 من زوار موسم (خريف صلالة) هم من المقيمين في السلطنة مقابل 17 ألفا و769 زائرا من غير المقيمين.

يذكر ان رؤية عمان 2040 تهدف الى تحقيق ايرادات بقيمة 19 مليار دولار من عائدات السياحة عبر جذب 11 مليون سائح بالتزامن مع زيادة عدد غرف الفنادق الى 80 ألف غرفة