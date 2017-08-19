قتلت الشرطة الروسية رجلا قام بطعن ثمانية اشخاص بسكين في احد شوارع مدينة سورغوت بأقصى الشمال، بحسب محققين السبت.

وقالت لجنة تحقق في الجرائم الكبيرة ان الرجل "هاجم مارة وجرح ثمانية منهم" مضيفة ان الشرطة المسلحة قامت بعد ذلك "بتصفية" المهاجم.

قالت الشرطة الروسية السبت ان "الارهاب" ليس من فرضيات التحقيق بعد التعرف على هوية المهاجم الذي طعن ثمانية أشخاص في شوارع بلدة سورغوت في أقصى شمال روسيا.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في منطقة خانتي-مانسي لوكالة انترفاكس للانباء ان "فرضية ان يكون المهاجم إرهابيا ليست الفرضية الأساس"، مضيفا انه تم التعرف على هويته وربما كان يعاني من اضطرابات نفسية.