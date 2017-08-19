- رفع 378 سيارة مهملة ووضع 3933 ملصق

- نقل 160341م 3من النفايات والنفايات البلدية والإنشائية

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت النقاب عن الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر يوليو الماضي حيث شملت الإنجازات رفع السيارات المهملة وتحرير المخالفات والتعهدات والملصقات .

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي على استمرار الحملات علي مدار الساعة وأن عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق مستمرة على مستوى السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح العازمي بأن حملات رفع السيارات سبقتها عمليات وضع ملصقات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها خلال مدة 48 ساعة ، 24 ساعة للسيارات المعروضة للبيع لافتاً إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات البلدية ، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة ، مشيراً إلى أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها ، كما يمثل الاشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وأكد العازمي على أن الحملات الميدانية التي نفذها مفتشو الإدارة خلال شهر يوليو الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة وأسفرت عن رفع 378 سيارة مهملة ورفع 12 سيارة سكراب ووضع 3933 ملصق علي السيارات المهملة والإفراج عن 103سيارة بالإضافة إلي تحرير 1028 تعهد و 1381 إنذار والتي شملت جميع المناطق بمحافظة العاصمة ونقل 160341م 3من النفايات والنفايات البلدية والإنشائية.

وأوضح العازمي بأنه قد تم إصدار 8 تراخيص جديدة وتجديد 28 ترخيص اشتملت على تراخيص طاولات وكراسي، تراخيص شوايات وبرادة مرطبات ، تراخيص لعب أطفال ، تراخيص لأواني منزلية وتراخيص لأعمال مؤقتة .

وأشار إلي إن عدد مخالفات النظافة العامة التي تم الصلح فيها بلغت 84 مخالفة ، عدد المخالفات التي تم إرسالها إلى الإدارة القانونية 132 مخالفة ,وعدد المخالفات التي لم يتم البت فيها 137 مخالفة وعدد مخالفات مراقبة إشغالات الطرق التي تم الصلح فيها 6 مخالفات.

وأوضح العازمي بأن إجمالي المبالغ المحصلة من قبل الإدارة نظير المخالفات بلغت 5201.596 دينار والمبالغ التي تم تحصيلها كرسوم مقررة بلغت 24634.440 دينار وإجمالي مبالغ التأمين 500 دينار