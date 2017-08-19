أعلن رئيس المركز الطبي الخاص بالحج التابع لجمعية الهلال الأحمر الايرانية علي مرعشي في تصريح صحفي:" ان أربعة من حجاج بلاده توفوا في الأراضي المقدسة اثر اصابتهم بالسكتة القلبية مضيفا ان 20 حاجا آخرين رقدوا في المستشفيات لأسباب صحية مختلفة".

وأضاف ان :"قرابة 70 عيادة طبية تنشط في مكة المكرمة في الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الايرانيون اضافة الى العيادات الطبية والمستشفيات التابعة لجمعية الهلال الاحمر في المدينة المنورة.

وأوضح مرعشي أن الاحصاءات تشير إلى أن عدد الحجاج الذين يراجعون العيادات "قليل جدا" موضحاً أن أربعة حجاج إيرانيين رقدوا في المستشفيات السعودية بالمدينة المنورة بسبب تجلط الدم والتواء في الأمعاء ومشكلات في الجهاز الهضمي.

ووصف المسؤول الايراني الوضع الصحي لثلاثة من المرضى الاربعة بأنه "جيد" مشيرا الى ان الحاج الرابع الذي يعاني التواء في الأمعاء أجريت له عملية جراحية ووضعه "غير مساعد".

وذكر ان خمسة حجاج ايرانيين رقدوا في المستشفيات السعودية في مكة المكرمة في حين رقد ثمانية آخرون في مستشفى الهلال الاحمر.