قتل ثلاثة وعشرون شخصا وأصيب 64 آخرون بجروح السبت إثر خروج قطار عن سكته في ولاية أوتار برادش في شمال الهند، وفق ما أفاد مسؤول رفيع وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول مدني في الولاية في موقع الحادث لفرانس برس إن "23 شخصا قتلوا واصيب 64 آخرون في الحادث. عمليات الانقاذ والاغاثة مستمرة".

وكانت حصيلة أولية للحادث لمسؤول صحي في الولاية أشارت الى مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات.



وقال متحدث باسم سكك حديد الهند في وقت سابق أن خمس عربات خرجت عن السكة مساء السبت.



وأظهرت الصور أشخاصا يتسلقون العربات ويحاولون إخراج الركاب العالقين.



والحادث في الولاية الأكثر اكتظاظا في الهند يأتي بعد أسبوع من وفاة عشرات الأطفال في مستشفى عانت من نقص الأكسجين.



ولا يزال القطار وسيلة النقل الرئيسية للمسافات البعيدة في البلاد المترامية الاطراف، لكن الحوادث تتكرر على الشبكة.



وقبل أقل من سنة قتل 146 شخصا في حادث مماثل في أوتار برادش.



وافاد تقرير حكومي في 2012، أن نحو 15 ألف شخص يقتلون سنويا في حوادث قطارات في الهند ووصف هذه الحصيلة بأنها "مجزرة" سنوية.



وتعهدت الحكومة انفاق 137 مليون دولار على خمس سنوات لتحديث شبكة السكك الحديد لتحسين الخدمة لجهة السلامة والسرعة والجودة.