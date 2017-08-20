قالت الشرطة الفنلندية إن المغربي المشتبه به بقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في عملية طعن في فنلندا مساء امس الأول، هو طالب لجوء مغربي استهدف النساء في اعتدائه.

وعرفت الشرطة المهاجم على أنه مغربي يبلغ من العمر 18 عاما، مشيرة إلى أنه وصل إلى فنلندا مطلع العام 2016 حيث قدم طلبا للجوء.

وذكر محققون أن المشتبه به في هجوم الطعن في فنلندا، يرفض الحديث إلى الشرطة، بعدما تم اعتقاله لاستجوابه.

وفيما اعتقلت الشرطة 4 مغاربة على صلة بالاعتداء، قالت مديرة المكتب الوطني للتحقيقات في فنلندا، كريستا غانروث، للصحافيين أمس: «نعتقد أن المهاجم استهدف النساء تحديدا وأن الرجال أصيبوا بعدما حاولوا الدفاع عن النساء»، لافتة الى أن المشتبه به بدا أنه اختار الضحايا «بشكل عشوائي».

وأوضحت غانروث أن «رجلا أصيب أثناء محاولته مساعدة إحدى الضحايا فيما حاول آخر السيطرة على المهاجم». وأفادت السلطات الفنلندية بأن بين الجرحى ثلاثة رجال اجانب، هم: ايطالي وبريطاني وسويدي، فيما قتلت امرأتين فلبينيتين في الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء الفنلندية «إس إس تي» إنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص عقب الاعتداء، ونقل عن ماركوس لاينه من المكتب الوطني للتحقيقات قوله عن المعتقلين: «نحقق فيما إذا كان لهم دور في هذا. فيما إذا كانوا فعلوا شيئا في هذا العمل أو ما إذا كانوا مشاركين مع هذا الشخص (المشتبه به)».

وفي وقت سابق من امس، أعلنت الشرطة الفنلندية في بيان «بدأ التحقيق في الاعتداء كعملية قتل. وردتنا معلومات إضافية تشير الى ان الاتهامات الجنائية هي الآن قتل إرهابي»، مضيفة أن هوية المشتبه به معروفة لدى الشرطة.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به الذي كان يحمل سكينا وأصابته بجروح، حيث اعتقلته بعد دقائق من عملية الطعن التي وقعت بعد الظهر في ساحة سوق توركو المزدحم في جنوب غرب فنلندا.

إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا، انه جرى إطلاع الحكومة على حادث الطعن، الذي تتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي محتمل.

وقال سيبيلا على «تويتر»: «يجب أن نتحد، وألا نرد على الكراهية بالكراهية».