الشرطة قتلت المهاجم: مختل نفسياً

تضاربت الأنباء بشأن الجهة المسؤولة عن إصابة 7 أشخاص في حادث طعن بسكين شرقي روسيا امس.

وفي وقت قالت الشرطة الروسية ان الحادث قام به مهاجم «مختل نفسيا»، مستبعدة العمل الإرهابي، اعلن تنظيم «داعش» الإرهابي تبنيه للهجوم، مشيرا الى ان احد مقاتليه هو من نفذه.

وقالت الشرطة الروسية إن الإرهاب ليس من فرضيات التحقيق بعد التعرف على هوية المهاجم الذي طعن سبعة أشخاص في شوارع بلدة سورغوت في أقصى شمال روسيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في منطقة خانتي- مانسي لوكالة انترفاكس للأنباء إن «فرضية أن يكون المهاجم إرهابيا ليست الفرضية الأساس»، مضيفا انه تم التعرف على هويته وربما كان يعاني من اضطرابات نفسية. وأعلن المكتب الصحافي لفرع لجنة التحقيق الروسية بمنطقة الأورال في وقت سابق بأن مجهولا اعتدى بسكين على المارة في شارع رئيسي بمدينة سورغوت، وتمكن من إصابة 8 أشخاص، قبل أن يقتله رجال الشرطة.

وأفادت الشرطة الإقليمية بأن عناصر الأمن أطلقوا رصاصات تحذيرية قبل استهداف المهاجم الذي كان يرتدي قناعا.

وبدا في تسجيل فيديو من موقع يوتيوب نشره تلفزيون «رين تي في» الروسي رجل بملابس سوداء مطروح أرضا على رصيف فيما ركع شرطي على ظهره وسط صفارات الإنذار.

واثنان من الجرحى في حالة حرجة فيما خمسة آخرون في وضع مستقر، بحسب السلطات الروسية.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسئوليته عن عملية الطعن.