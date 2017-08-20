ذكرت كوريا الشمالية أمس أن أيّ دولة في العالم لن تتعرض لتهديد بشن هجوم نووي عليها، مادامت لا تؤيد العمل العسكري الأميركي ضد بيونغ يانغ، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت صحيفة «رودونج سينمون»، الناطق الرسمي بلسان حزب «العمال الحاكم» الكوري الشمالي بأن الإجراءات التي اتخذتها بيونغ يانغ لتعزيز تسلحها النووي لا تستهدف تهديد العالم، لكن كبح جماح «الخطوات المتهورة» من قبل الولايات المتحدة لإشعال حرب نووية.

وقالت الصحيفة في تعليق: «تبالغ الولايات المتحدة في أننا نشكل تهديدا خطيرا على العالم بأسره.. لكننا لن نشن، ولن نهدد بشن هجوم نووي ضد أي دولة في العالم، إذا لم تشارك في عمليات عسكرية ضد كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة».

وأكدت الصحيفة «لا تسعى كوريا الشمالية للتطوير النووي والصاروخي سراً، حيث يتم الكشف عن جميع العمليات الخاصة بتطوير السلاح بشكل شفاف في إطار جهود الشمال لردع (محاولة شن حرب عليها)».

وينظر إلى هذا التعليق بوصفه يأتي في إطار مساعي بيونغ يانغ لتخفيف عزلتها في المجتمع الدولي، في أعقاب تبني مجلس الأمن قرارا مؤخرا أشد صرامة من شأنه فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب إطلاقها المتكرر لصواريخ باليستية.

وكان تعليق سابق على الإنترنت نشره موقع دعائي كوري شمالي قد ذكر في أواخر يونيو أيضا أن الأسلحة النووية لبيونغ يانغ تستهدف بشكل كامل الولايات المتحدة، ولن توجه إلى كوريا الجنوبية، إذا لم تؤيد أي تحرك أميركي لشن هجوم نووي على الشمال.

من جهة اخرى، أجرى سكان بلدة على الساحل الياباني تدريبات على الإخلاء امس تحسبا لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ صوب جزيرة جوام الأميركية بالمحيط الهادي مرورا بمنطقتهم.

وفور انطلاق صفارات الإنذار عبر مكبرات الصوت في بلدة كوتورا، هرع أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في الخلاء إلى داخل مدرسة برفقة ذويهم ومدربهم.

وقال المدرب أكيرا هاماكاوا (38 عاما) «يتملكني القلق كل يوم من أن يسقط شيء أو يسقط صاروخ في مكان غير متوقع».

وذكر مسؤول بالبلدة التي يقطنها 18 ألف نسمة أن ما يقرب من 130 شخصا شاركوا في التدريب.

وعلى مدى عشر دقائق، انبطح أناس أرضا ووضعوا أيديهم على رؤوسهم. وقال كثير من المشاركين إنهم شعروا بالقلق بالفعل.

غير أن التدريب على الإخلاء لم يجر إلا في بلدات نائية مثل كوتورا. وإذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا، فإنه قد يصل إلى اليابان في غضون 10 دقائق تقريبا.