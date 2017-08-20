أصيب 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية امس. وقال شهود عيان: إن مواجهات اندلعت في مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها النار على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة 3، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين لتلقي العلاج، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم 3 شبان آخرين، كما داهمت عدة منازل وفجرت أبواب بعضها.

في سياق آخر، قال خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل إنه اشتكى من تعرضه للاعتداء من قبل سجناء يهود داخل سجن «ريمونيم». وأضاف زبارقة في تصريح صحافي ان الاعتداء على صلاح شمل اعتداء لفظيا وجسديا بالضرب من قبل سجناء يهود داخل السجن، لافتا إلى أن الشرطة الإسرائيلية مددت توقيفه حتى الغد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الثلاثاء الماضي الشيخ صلاح بتهمة «التحريض على العنف»، حيث اقتحمت قوات من الشرطة والوحدات الخاصة منزله بمدينة أم الفحم قبل أن تقوم بتفتيشه ثم اعتقاله.