اعلنت القوات العراقية اليوم الاحد سيطرتها على عدد من القرى في الجانبين الغربي والشرقي لمدينة (تلعفر) وانتزاعها من قبضة ما يسمى تنظيم(داعش) وذلك خلال الساعات الاولى من عمليات (قادمون يا تلعفر).

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبدالامير رشيد يار الله في بيان ان قوات مكافحة الارهاب تمكنت من السيطرة على قريتي (قزل قيو) و(كسر محراب) في الجنوب الغربي لتلعفر مضيفا ان قطعات فرقة المشاة ال16 تمكنت ايضا من السيطرة على قرى (بطيشة) و(العلم) و(خفاجة) و(حلبية العليا) و (مرازيف) شرق المدينة.



وكانت قوات الشرطة الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاحد استعادة السيطرة على منطقة العبرة الصغيرة حيث تتقدم في المحور الغربي باتجاه مناطق السعد والزهراء والوحدة.



من جانبه قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان ان قطعات الشرطة الاتحادية تحقق تقدما سريعا تحت غطاء جوي من طيران الجيش غربي تلعفر اذ تمكنت من تدمير خطوط الصد الاولى للعدو واستعادت السيطرة على خمسة اهداف مهمة فيما تشن كتائب المدفعية والصواريخ الموجهة هجمات محددة ضد اهداف منتخبة لمسلحي (داعش).



وتشارك فرق عراقية عسكرية عدة في معركة تحرير مدينة تلعفر شمال غربي العراق من تنظيم داعش التي أعلن عن انطلاقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فيما تدعم طائرات التحالف الدولي ضد (داعش) القوات الجوية العراقية والجيش على الأرض.