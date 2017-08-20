أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت مصرع وفقدان 13 شخصا اثر غرق سفينة عراقية في المياه الاقليمية نتيجة حادث تصادم وصفته بالمروع.

وقالت الوزارة في بيان ان حادث تصادم بحري مروع وقع بين السفينة العراقية (المسبار) وسفينة اخرى تدعى (رويال ارسنال) تحمل علم جمهورية (سان فينسنت) ما ادى الى غرق السفينة العراقية بالكامل.



واوضحت ان السفينة العراقية كانت تحمل 21 شخصا تم انتشال ثمانية منهم بينما لقي اربعة اخرون حتفهم فيما يجري البحث عن بقية ركاب السفينة التسعة.



يذكر انها المرة الاولى التي تسجل فيها وزارة النقل العراقية حادث غرق نتيجة تصادم في المياه الاقليمية