وفاة نجم منتخب الرجبي النيوزيلندي السابق ميدز عن 81 عاماً

وجاء الإعلان عن وفاة ميدز عن طريق رئيس وزراء نيوزيلندا بيل انجليش في بيان اليوم الأحد.

وتأكدت إصابة ميدز بسرطان البنكرياس في العام الماضي وقالت زوجته فيرنا أمس السبت لوسائل إعلام محلية إن حالته حرجة.

وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا يوم حزين للرجبي في نيوزيلندا ولنيوزيلندا كلها".

وأضاف انجليش "لقد كان ميدز تجسيدا لكل ما تعنيه كلمة نيوزيلندي بحق. فقد كان جادا وجديرا بالثقة ويعمل بكل جدية وكان لطيفا وفي غاية الكرم وأعطى من وقته الكثير".

وخاض ميدز مسيرة دولية طويلة حافلة بالانجازات مع منتخب نيوزيلندا للرجبي على مدار 14 عاما شارك خلالها في 133 مباراة وهو رقم قياسي على مستوى المنتخب المحلي لبلاده.

وقال انجليش "تعازينا لأسرة الراحل سير كولن وزجته السيدة فيرنا وأصدقائه".

وقالت وسائل إعلام محلية إن ميدز توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.