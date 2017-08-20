أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي أن أول أيام شهر ذي الحجة فلكيا لعام 1438 هجري سيكون يوم الأربعاء المقبل 23 أغسطس الجاري في حين سيكون الوقوف بعرفات يوم الخميس 31 اغسطس وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الأول من سبتمبر المقبل.



وقال بيان صحافي صادر عن النادي العلمي اليوم الأحد ان الاقتران لميلاد هلال ذي الحجة سيحدث يوم غد (الاثنين) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الكويت وسيمكث الهلال بعد غروب شمس يوم بعد غد (الثلاثاء) مدة (34) دقيقة ويمكن مشاهدته بسهولة ويكون شكله منتصبا بانحراف بسيط.



واشار إلى أن ميلاد الهلال الجديد سيأتي بالتزامن مع كسوف كلي للشمس يحدث يوم غد (الاثنين) في تمام الساعة التاسعة و(25) دقيقة مساء بتوقيت الكويت مبينا أن هذا الكسوف الكلي لن يشاهد في سماء الكويت لكن يمكن رؤيته في أمريكا الشمالية حيث سيبدأ الكسوف من المحيط الهادي مرورا بأمريكا الشمالية وينتهي في المحيط الأطلسي