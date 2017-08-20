دشنت وزارة الصحة ممثلة بالمكتب الاعلامي اليوم الاحد معرضا صحيا في مطار الكويت الدولي لمدة عشرة أيام يستهدف تعريف الحجاج بالارشادات الصحية الضرورية لضمان حج امن صحيا.

وقالت رئيسة المركز الاعلامي في وزارة الصحة الدكتورة غالية المطيري في كلمتها بافتتاح المعرض الذي يرعاه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان المعرض يستمر على مدار الساعة بنظام الخفارة ويتناوب فيه اطباء متخصصون وممرضون ومثقفون صحيون.



واضافت ان هذا المعرض الذي يمثل حملة توعوية تحت عنوان (نحو حج آمن) يهدف الى ارشاد حجاج بين الله الحرام حول الأمور الصحية لضمان حج آمن صحيا وتزويدهم بارشادات الوقاية من الأمراض المعدية وكيفية تجنب الحوادث والعوارض الصحية التي تزداد فرص حدوثها خلال موسم الحج.



وذكرت ان المعرض يتضمن تقديم ارشادات صحية وتوزيع مطويات وكتيبات توعوية وكشفا صحيا مجانيا لمن يرغب فضلا عن عرض أفلام توعوية عن الإرشادات الصحية للحاج على شاشة المطار الرئيسية .



واوضحت ان الوزارة نسقت مع الخطوط الجوية الكويتية لعرض أفلام توعوية عن الحج من خلال شاشات طائرات الكويتية لرحلات الطيران الخاصة بالحجاج و هو ما يعكس تعاون جميع هيئات الدولة لتوفير أفضل خدمة للحجاج على كل المستويات مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.



من جانبه اشاد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي المهندس فهد الوقيان بجهود وزارة الصحة في نشر التوعية الصحية للحجاج المسافرين مؤكدا الحرص على تقديم كل الدعم للحجاج وتذليل العقبات التي قد تعترضهم.



يذكر أن المعرض التوعوي للحجاج يقام للسنة الرابعة على التوالي بعد أن شهد اقبالا كبيرا خلال الأعوام الماضية