اعلن الجيش اللبناني اليوم الاحد ان وحداته العسكرية تمكنت من السيطرة على عدد من المرتفعات التي كان يحتلها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة (رأس بعلبك) المتاخمة للحدود مع سوريا.

وقال الجيش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان قواته عملت على عزل مجموعات التنظيم "الارهابي" في مناطق محددة ودمرت عددا من التحصينات التي اقامها في المنطقة.

وكان الجيش اللبناني قد اطلق فجر امس السبت عملية (فجر الجرود) لاستعادة الاراضي التي سيطر عليها تنظيم (داعش) عند الحدود الشرقية مع سوريا وتمكن خلال اليوم الاول من استعادة حوالي 30 كيلومترا من اجمالي المساحة التي يحتلها التنظيم والبالغة حوالي 130 كيلومترا.