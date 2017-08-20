قال المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان اليوم الأحد ان حجاج لموسم الحج الحالي البالغ عددهم نحو 8000 حاج سيتم نقلهم من خلال أربع شركات طيران بواقع 64 رحلة من مطار الكويت الدولي.

وأوضح الفوزان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن عدد رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية يبلغ نحو 30 رحلة مقسمة إلى ثماني رحلات مغادرة و22 رحلة عودة بمعدل 2800 حاج في المغادرة و3600 حاج عند العودة.

وأضاف أن عدد رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية يبلغ خمس رحلات مقسمة على ثلاث رحلات مغادرة ورحلتي عودة بمعدل 477 حاجا في المغادرة و318 عند العودة.

وبين أن عدد رحلات الخطوط الجوية السعودية يبلغ نحو 19 رحلة مقسمة على تسع رحلات مغادرة و10 رحلات عودة بمعدل 4000 حاج في المغادرة و4200 عند العودة.

وذكر أن عدد رحلات شركة طيران ناس السعودية يبلغ نحو 10 رحلات مقسمة الى ثلاث رحلات مغادرة وسبع رحلات عودة بمعدل 550 حاجا عند المغادرة و1500 عند العودة.