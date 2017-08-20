بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي مع الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس مشاري المحمود اليوم الأحد الية تفعيل التفرغ التجاري للموظفين العاملين في الجهات الحكومية لادارة مشاريعهم الخاصة.

وقال الدكتور مهدي في تصريح صحفي عقب الإجتماع أن الإجتماع أسفر عن التنسيق بين الجانبين لصياغة استراتيجية متناغمة مع استراتيجية الخطة الإنمائية للدولة في هذا السياق.

وأوضح أن القرار رقم (39) لسنة 2016 الصادر في 13اكتوبر لسنة 2016 عن ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة نص على منح الموظف الحكومي إجازة براتب تتراوح بين سنة وثلاث سنوات يحصل من خلالها على تمويل لمشروعه من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يصل إلى 250 ألف دينار كويتي.

وذكر ان القرار نص ايضا على ان يستقيل الموظف من وظيفته الحكومية في حال نجاح المشروع وان يعود الى جهة عمله في حال عدم نجاحه.