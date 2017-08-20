أصدرت محكمة جنايات نينوى العراقية اليوم الاحد حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق اربعة عناصر مما يسمى تنظيم (داعش) الارهابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ان المحكمة اصدرت احكاما بحق اربعة ارهابيين بعد ادانتهم بالانتماء ل(داعش) وتنفيذ عدد من الجرائم الارهابية.

ولفت بيرقدار الى ان التحقيقات اظهرت ان احد الارهابين كان يجند المقاتلين للانضمام الى صفوف التنظيم قبل دخوله الموصل والاخرين يعملون ضمن ما يسمى بالشرطة الاسلامية ل(داعش).

يذكر انها المرة الاولى التي تصدر فيها محكمة بمحافظة نينوى حكما باعدام عناصر من (داعش) بعد تحرير الموصل كبرى مدن المحافظة من قبضة التنظيم الارهابي