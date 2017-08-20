الشرطة الفنلندية تفتش مباني جديدة في تحقيق حول حادث طعن

تعتزم الشرطة الفنلندية" طلب الحبس الاحتياطي" للمشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن الذي أودى بحياة شخصين.

وقالت كريستا جرانروث، مسؤولة المكتب الوطني للتحقيقات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه لم يتم بعد استجواب المشتبه به، طالب اللجوء المغربي / 18 عاما./ بسبب امتناعه عن الحديث.

ولم تعلق على ما إذا كانت الحالة الصحية للمشتبه به، الذي مازال في مستشفى توركو الجامعي، عقب إصابته أمس الأول الجمعة، منعت استجوابه.

وأضافت أنه يجب تقديم طلب تمديد الاحتجاز قبل ظهر اليوم(0900 بتوقيت جرينتش) في المحكمة الجزئية في توركو.



و قالت الشرطة الفنلندية اليوم الأحد إنها فتشت المزيد من المباني في مدينة توركو خلال تحقيقاتها في أول حادث في البلاد يشتبه أن إسلاميا متشددا نفذه لكنها لم تقم بأي عمليات اعتقال جديدة.

وقال البيان إن أربعة رجال مغاربة آخرين تم احتجازهم للاشتباه بصلتهم بالهجوم تعاونوا لكن لم يتضح بعد الدور الذي لعبه هؤلاء في الهجوم.