لفت الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر حسن الذوادي، الى ان تأثير الأزمة الخليجية على الاستعدادات لتنظيم البطولة كان محدودا وان "لا تأخير" في المشاريع.

وقال الذوادي في مقابلة مع قناة الجزيرة الانكليزية تبث الأحد، ان "التأثير كان محدودا"، في إشارة الى قطع دول عدة في مقدمها السعودية والامارات، علاقاتها مع الدوحة منذ يونيو الماضي.

أضاف "في ما يتعلق بالتقدم في إنشاء الملاعب ومتطلبات البنية التحتية لكأس العالم، يتم تحقيق تقدم كذلك".

وردا على سؤال عما اذا أدت الأزمة الى تأخير في إنجاز المشاريع، قال "المشاريع تسير وفق الجدول المحدد. لم يحصل أي تأخير".