قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد وانغ دي اليوم الاحد ان عدد المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في الكويت بلغ حتى النصف الاول من العام الحالي 84 مشروعا بلغت قيمتها نحو18.12 مليار دولار.

واوضح وانغ في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي للكويت غدا ان قيمة عقود تلك المشاريع بلغت 18.12 مليار دولار موزعة على قطاعات النفط والإسكان والبنية التحتية فيما بلغت قيمة العقود المبرمة في النصف الأول هذا العام 22.2 مليار دولار.

وذكر ان الصين تعد أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة في المجالات غير النفطية مبينا ان حجم التجارة بين البلدين الصديقين بلغ 9.5 مليار دولار في عام 2016.

واكد سعي الطرفين الى الارتقاء بمستوى التعاون عبر التوسع في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات لافتا الى ان الشركات الصينية تشارك في تنفيذ الكثير من المشاريع في الكويت.

واشار الى وجود فرصة جديدة للتعاون الصيني الكويتي عقب طرح الصين مبادرة (الحزام والطريق) في عام 2013 مبينا ان دولة الكويت تقدر هذه المبادرة تقديرا عاليا وتتجاوب معها بشكل فعال وكانت أول دولة توقع مع الصين على وثيقة التعاون بشأن المشاركة في المبادرة.

وتطرق الى رؤية سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة مبينا ان هذه الرؤية تتفق مع المبادرة الصينية لمشروع (الحزام والطريق) بصورة استراتيجية.

واشار الى مشاركة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح على راس وفد كويتي في منتدى قمة (الحزام والطريق) للتعاون الدولي في بكين هذا العام واللقاء الذي جمعه مع نائب الرئيس الصيني لي يوانتشاو حيث توصل الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وذكر ان الجانب الكويتي قدم للجانب الصيني تفاصيل المشاريع الكويتية الكبيرة مثل (تطوير الجزر الخمس) و(مدينة الحرير) ما ساعد على وضع أسس لتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

واكد السفير وانغ حرص بلاده على المشاركة في المشاريع الكويتية الكبيرة ومواصلة تعزيز التبادل والتعاون مع الكويت في بناء المناطق السكنية فضلا عن المساهمة في عملية التنمية.

وعن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية قال انها تأتي تلبية لدعوة من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت .

واضاف ان قاو لي سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين في الكويت لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تحت إطار البناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق) وسيتم على هامشها التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي.

وذكر ان هذه الزيارة تجسد الاهتمام الكبير من الجانب الصيني لتعزيز التواصل رفيع المستوى بين البلدين وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.

واكد تطور العلاقات بين بلاده ودولة الكويت والتي انطلقت منذ 46 عاما مبينا ان الكويت تعد من اوائل الدول العربية والخليجية التي اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

ودعا الى تعزيز التعاون وتكثيف التبادل في المجالات الإنسانية والثقافية بين البلدين مشيرا الى الانسجام وتقارب وجهات النظر بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك