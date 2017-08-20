خاطب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان المواطنين لأتراك في ألمانيا قائلا ": إياكم أن تصوتوا للأحزاب التي تناصب تركيا العداء، وصوتوا للأحزاب الصديقة لنا وإن كانت صغيرة، ولتكن أصواتكم في الانتخابات صفعة موجهة إلى كل من تهجم على تركيا .

وانتقد أردوغان ألمانيا قائلا ً: نحن لا نتدخل في السباق الديمقراطي الجاري لديكم كما تفعلون أنتم تجاه بلادنا، نحن فقط نطلب من مواطنينا أن يلقّنوا أعداء تركيا درسا في صناديق الاقتراع :"

وأضاف :" نحن نلتزم الشفافية في حواراتنا مع الفرق الحزبية ونتحدث أمام شعبنا، ونشاطره وجهة نظرنا في قضايا البلاد والعالم، ولا نتحدث مع الغرب في الخفاء، إنما أمام شعبنا والعالم بأسره