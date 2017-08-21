يتابع ملايين الأميركيين، اليوم الاثنين، أول كسوف كلي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ 99 عاما.

وأكد مختصون من مرصد الشمس القومي في الولايات المتحدة أن الاثنين سيشهد أطول كسوف للشمس في التاريخ.

وتستقطب مشاهدة الكسوف أكبر جمهور يتابع مباشرة حدثا مهما في تاريخ البشرية. وعند إضافة من يتابعون عبر البث الحي وعبر الإنترنت سيحطم الجمهور الأرقام القياسية.

وقال عالم الفلك ريك فاينبرج من الجمعية الفلكية الأميركية: «سيكون بالتأكيد الكسوف الكلي الأكثر مشاهدة في التاريخ».

ويبدأ الكسوف مساره على ساحل أوريجون على المحيط الهادي في وقت متأخر من الصباح ويصل إلى ساحل ساوث كارولاينا على المحيط الأطلنطي بعد نحو 90 دقيقة.

ويعتبر الكسوف الكلي للشمس من أكثر الظواهر الساحرة في الطبيعة لكنه نادر الحدوث على مساحة واسعة من الأرض، ناهيك عن حدوثه في واحدة من أكثر دول العالم كثافة للسكان في ذروة فصل الصيف.