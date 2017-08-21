تظاهر الآلاف في هونغ كونغ من أنصار القادة الثلاثة لـ «ثورة المظلات»، الحركة التي طالبت بالديموقراطية في خريف 2014، امس، وذلك للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين. وتجمع متظاهرون من جميع الأعمار أمام مبنى محكمة الاستئناف في جزيرة هونغ كونغ، مطلقين هتافات «افرجوا عن جميع السجناء السياسيين» و«العصيان المدني، غير آسفين».



ودين جوشوا وونغ ونيثن لو واليكس تشاو، مؤخرا بالاستئناف وحكم عليهم بالسجن ستة وثمانية وسبعة أشهر، لدورهم في تجمع شكل باكورة «حركة المظلات». وحكم على الناشطين الثلاثة في محكمة البداية بالقيام بأعمال للمصلحة عامة او بأحكام مع وقف التنفيذ، لكن الإدارة الموالية لبكين قررت استئناف أحكامهم.