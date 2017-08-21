ذكر مدير الانتخابات التشريعية الألمانية، ديتر زارايتر، أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سبتمبر المقبل سيحسمها الناخبون في سن التقاعد.

وقال زارايتر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "الناخبون الأكبر سنا هم دائما الأكثر حسما للانتخابات".

وذكر زارايتر أن نحو ثلث الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا فوق 60 عاما، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنسبتهم عام 1980، مشيرا إلى أن أكثر من 20 من الناخبين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر.

وأوضح زارايتر أن نسبة الناخبين الأصغر سنا تراجعت على نحو مستمر خلال العقود الأخيرة، وقال: "الناخبون دون 30 عاما كانت تبلغ نسبتهم 22% عام 1980، بينما تبلغ نسبتهم هذا العام نحو 16%".

وذكر زارايتر أنه علاوة على ذلك ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات بين الناخبين الأكبر سنا لفوق المتوسط، بينما تندر المشاركة الانتخابية للناخبين الأصغر سنا".