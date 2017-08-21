المشتبه به في حادث الطعن مغربي ويدعى عبد الرحمن مشكاح



برلين: منفذ هجوم الطعن في توركو كان يقيم من قبل في ألمانيا





أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن منفذ هجوم الطعن في مدينة توركو الفنلندية كان يقيم في ألمانيا خلال الفترة من نهاية عام 2015 حتى مطلع عام .2016

وقالت المتحدثة باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين إن منفذ الهجوم المغربي 18/ عاما/ لم يتقدم خلال تلك الفترة بطلب لجوء إلى ألمانيا، موضحة في الوقت نفسه أن بياناته كانت مسجلة لدى السلطات الألمانية.

وبحسب بيانات الشرطة الفنلندية، فإن منفذ الهجوم كان طالب لجوء في فنلندا.

وكان المتهم، الذي يرفض الإدلاء باعترافات حتى الآن، وصل إلى فنلندا عام .2016 وبحسب تقارير إعلامية، تم رفض طلب لجوئه هناك. ولم تؤكد السلطات الفنلندية ذلك حتى الآن.



وطلبت الشرطة الفنلندية اعتقال خمسة أشخاص لحين محاكمتهم لصلتهم بهجوم نفذه رجل بسكين الأسبوع الماضي مما أسفر عن سقوط قتيلتين وإصابة ثمانية.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن المشتبه به الرئيسي هو طالب لجوء مغربي يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى عبد الرحمن مشكاح ويجري التحقيق معه في واقعتي قتل بنية الإرهاب وثماني وقائع شروع في قتل بنية الإرهاب.

وذكرت المحكمة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الجرائم صنفت كجريمة قتل وشروع في قتل بدافع إرهابي.

وطلبت الشرطة احتجاز مشكاح، الذي يرقد حاليا في المستشفى، خلال التحقيقات الأولية.

ويُشتبه أن المغاربة الأربعة الآخرين، الذين ينفون جميعا ضلوعهم في الهجوم، شاركوا فيه.