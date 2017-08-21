أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح (لم تحدهم) إثر حادث دهس بسيارة في محطة حافلات بمدينة مرسيليا الساحلية.

واعلن مدعي الجمهورية في مرسيليا كزافييه تارابو ان العمل المتعمد لشاب صدم بسيارته صباح الاثنين موقفين للحافلات في مرسيليا بجنوب فرنسا ما اسفر عن سقوط قتيل وجريح، ليس عملا ارهابيا، مؤكدا ان "التحقيق يتجه الى فرضية الاضطراب النفسي".

وقال تارابو لوكالة فرانس برس "ليس هناك اي شيء يسمح حاليا بوصف هذا العمل بانه عمل ارهابي". واضاف "عثرنا معه على رسالة على صلة بمستشفى للطب النفسي ونتجه الى هذه الفرضية".

ونقل موقع قناة "فرانس 24 " المحلية عن الشرطة قولها إنها "تمكنت من إلقاء القبض على سائق السيارة التي نفذت حادث الاصطدام بموقفين لركاب الحافلات في "الميناء القديم" وسط المدينة الساحلية".

وطلبت الشرطة الفرنسية من المارة وسكان المدينة الابتعاد عن المنطقة.

فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن دافع حادثة الدهس



