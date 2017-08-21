أعلنت القوات العراقية اليوم الاثنين انها تمكنت من السيطرة على شبكة انفاق لمسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) غرب مدينة (تلعفر) في اطار اليوم الثاني لانطلاق عمليات (قادمون يا تلعفر).

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية رائد جودت في بيان ان قوات الشرطة الاتحادية توغلت اليوم باتجاه مناطق (الكفاح) و(الوحدة) و(السعد) غرب (تلعفر) وسيطرت على شبكة انفاق لداعش كانت تستخدم مقرا للسيطرة والتدريب واطلاق الطائرات المسيرة لاستهداف عمق المدينة.

من جهتها قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان اليوم الاثنني ان الطيران العراقي نفذ 14 غارة جوية في تلعفر ضمن عمليات (قادمون يا تلعفر) اسفرت عن قتل 16 من عناصر (داعش) وتدمير دراجتين ناريتين وعتاد عسكري.

وعلى صعيد متصل قالت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق ليز غراندي أن أكثر من 30 ألف شخص غادروا تلعفر في وقت تستعد فيه المنظمة الأممية لوصول آلاف آخرين بسبب وجود نقص في الماء والغذاء.

وأضافت غراندي في بيان أن بعض العائلات الفارة من تنظيم (داعش) والمعارك التي تقترب منها تسير ما بين 10 و20 ساعة في حرارة مرتفعة جدا وتصل منهكة وتعاني من الجفاف فيما يتهم مسؤولون محليون مقاتلي (داعش) باستخدام المدنيين دروعا بشرية.