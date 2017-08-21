أعلنت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء ازالتها 25 تعديا تمثلت في ديوانيات وحدائق انشأها اصحاب المنازل على ارتداد مشروع طريق 6.5 السريع.

وقال مدير متابعة اللجان في لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء المقدم المتقاعد عبدالله الحوطي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان اللجنة ازالت هذه التعديات بهدف تمكين وزارة الاشغال العامة من استكمال تنفيذ هذا المشروع.

واضاف الحوطي ان قيام اللجنة بازالة هذه التعديات على ارتداد مشروع طريق6.5 السريع جاء بناء على طلب وزارة الاشغال العامة مؤكدا حرص اللجنة على التعاون مع كافة الجهات الحكومية بازالة جميع التعديات على املاك الدولة.

واعرب عن خالص شكره وتقديره لاصحاب واهالي المنازل الواقعة على طريق 5ر6 وذلك لتعاونهم مع اللجنة وتمكينها من ازالة هذه التعديات على املاك الدولة.

يذكر ان مشروع 5ر6 السريع الذي تشرف على تنفيذه وزارة الاشغال العامة يقع بين طريق الدائري السادس وطريق الدائري السابع بهدف انشاء خط سريع يخدم مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية ومنطقة عبدالله المبارك السكنية والمناطق المجاورة لها.

وانشئت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 2004 برئاسة المغفور له باذن الله تعالي فريق متقاعد محمد البدر ويتولى رئاسة اللجنة ومنذ تاريخ 19/4/2012 المهندس خالد المحسن