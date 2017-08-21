أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين ان قواتها الامنية تمكنت من قتل 17 "ارهابيا" بالعمليات التي شنتها في عدة مدن تركية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان القوات التركية شنت 1176 عملية أمنية أسفرت أيضا عن اعتقال ستة اشخاص وقيام أربعة آخرين بتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية.

وأضاف البيان ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 300 شخص بتهمة تقديم المساعدة للتنظيمات "الارهابية" و63 شخصا بتهمة الانتماء إلى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و616 شخصا لارتباطهم بما يسمى (الكيان الموازي) و16 شخصا لانتمائهم إلى منظمات يسارية.

وافاد البيان بان العمليات الامنية أسفرت أيضا عن تدمير 12 ملجأ يستخدمها "الارهابيون" وضبط 130 كيلو غراما من المواد المتفجرة و24 قنبلة يدوية وأسلحة اخرى.