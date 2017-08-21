كشف إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن انجازات فريق طوارئ لفرع بلدية محافظه الجهراء لشهر يوليو حيث تم تحرير79 مخالفة و انذار

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق طوارئ علي القويضي عن احصائية الفريق اشتملت على ازلة 52 اعلان مخالف، وتوجية 45 انذار تعدي على أملاك دولة و ازلة 25 تعدي وتم الكشف على24 معاملة ايصال تيار كهربائي و تحرير19 مخالفة أغذية و 13 مخالفة اعلان ومخالفتين لائحة النظافة و تم استقبال 32 شكوي علي الخط الساخن



و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور