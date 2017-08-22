قالت السلطات في ولاية أوهايو الأمريكية وتقارير إعلامية محلية اليوم الاثنين إن مسلحا أصاب قاضيا بالرصاص خارج محكمة بالولاية وإن ضابطا قتل المهاجم بالرصاص.



وذكرت محطة (دبليو.كيه.واي.سي) التلفزيونية أن القاضي جوزيف بروزيس جونيور نقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في بتسبورج ووصفت حالته بأنها مستقرة بعد مهاجمته أمام محكمة مقاطعة جيفرسون بمدينة ستوبنفيل.



وأشارت المحطة إلى أن الشرطة اعتقلت شخصا ثانيا يعتقد أنه كان مع المتهم في سيارة.



وقال المدعي العام في أوهايو مايك دواين في بيان إن فرقا من مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية بدأت التحقيق في الحادث.